Замах на Шефіра: посол Британії сподівається на якнайшвидше розслідування

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сподівається на якнайшвидше розслідування обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра.

Про це вона заявила у Твіттері, передає Укрінформ.

"Дуже стурбована цією новиною. Я бажаю пораненому водію повного одужання і сподіваюся, що інцидент буде розслідувано якнайшвидше", - зазначила Сіммонс.

Як повідомлялося, у Київській області 22 вересня обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій зазнав поранень.

За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - замах на вбивство двох і більше осіб.

Поліція ввела у Київській області операцію "Перехоплення".