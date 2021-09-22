Замах на Шефіра. Венедиктова назвала дві робочі версії та три найближчі експертизи

Слідство у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра на цей момент відпрацьовує дві робочі версії події, вже вирішено призначити, щонайменше, три експертизи. Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в коментарі програмі ТСН.

За словами Венедіктової, діло про обстріл автомобіля Шефіра внесено до реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".

Вона зазначила, що якщо в ході слідства виникнуть нові дані, то справа може бути перекваліфікована.

Правоохоронці розглядають дві версії - діяльність Шефіра як держслужбовця і спроба дестабілізації політичної ситуації в країні.

Як повідомила генпрокурор, слідчі допитали потерпілих та свідка, а на місці злочину знайшли 20 гільз, і в зв'язку з цим призначено три експертизи - трасологічна, балістична та судово-медична.

"Для всіх дуже важливо зрозуміти, що це було. Коли я прибула на місце, де була припаркована машина, перше, на що я звернула увагу - як це відбувалося. Ми чули різні версії про імітацію, "полякати" і так далі. Ні - це не імітація і не "полякати", коли автоматною чергою прорізається авто ... це серйозний замах на вбивство", - підкреслила Венедіктова.

Генпрокурор повідомила, що для розслідування цієї справи створюють окрему слідчу групу, в яку увійдуть представники різних правоохоронних органів.

Сьогодні під Києвом невідомі обстріляли автомобіль Шефіра з автоматичної зброї. Було випущено не менше 10 куль, поранений водій, Шефір залишився цілий.

У відеозверненні Зеленський заявив, що влада дасть сильну відповідь тим, хто стоїть за замахом на Шефіра.

Поліція назвала версії замаху на Шефіра: одна пов'язана з іноземними спецслужбами. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.