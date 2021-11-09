Замість Верещук: ЦВК визнала обраним нового депутата від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом за списком партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Сергія Кострійчука, який проходить до парламенту у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Ірини Верещук.

Рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Кострійчука Сергія Володимировича, 1985 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в смт Тепле Теплицького району Вінницької області", - зачитала текст постанови секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

За її словами, Кострійчук включений до виборчого списку "Слуги народу" під No 140.

Гатаулліна пояснила, що рішення ухвалено на підставі постанови парламенту про дострокове припинення повноваження народного депутата від "Слуги народу" Ірини Верещук.

Згідно із передбаченою законодавством процедурою, Кострійчук не пізніше як на 20-ий день має подати до ЦВК необхідні документи, наприклад, документи про звільнення з роботи, не сумісної з депутатським мандатом, або копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандату, поданої до відповідної ради. Після цього буде ухвалено рішення ЦВК щодо його реєстрації народним депутатом.

4 листопада Верховна Рада призначила Верещук віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексія Резнікова, який обіймав цю посаду, натомість призначили міністром оборони.