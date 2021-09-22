Зараз немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ у НАТО - Кулеба

Процес інтеграції України у НАТО не може бути нескінченним. Таку думку 22 вересня на брифінгу у Facebook висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі в Нью-Йорку з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом заявив про необхідність чіткої часової перспективи членства України у НАТО. Журналісти запитали Кулебу, чи є розуміння, коли Україна отримає план дій щодо членства у НАТО.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути безкінечною, - відповів Кулеба. - Процес розтягнувся і розтягнувся непристойно довго... Все повинно мати свою визначеність і свою чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять один одного міцнішими".

У липні посол Франції в Україні Етьєн де Понсен говорив, що серед країн - членів НАТО немає консенсусу у питанні надання Україні ПДЧ.

На думку депутатки Національних зборів Франції Валерії Фор-Мунтян, однією з причин є війна на Донбасі. За матеріалами Гордон.