Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань
2021-12-28 17:23
Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли з 29 на 30 грудня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"У зв'язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що засідання РНБО України відбудеться у середу, 29 грудня.