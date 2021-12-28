Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань

Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли з 29 на 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"У зв'язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що засідання РНБО України відбудеться у середу, 29 грудня.