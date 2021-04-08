Застосування санкцій не є заміною кримінального процесу, - ОП

В Офісі президента України заявили, що застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції - це знешкодження загроз національної безпеки.

Про це повідомили РБК-Україна в ОП, йдеться в матеріалі "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".

В ОП повідомили, що рішення приймаються відповідно до закону, який набрав чинності з 2014 року і застосовувався неодноразово.

"Повне розслідування всіх обставин відповідних дій тих чи інших осіб, до яких застосовані санкції, необхідно і відбувається", - заявили в ОП.

Зазначимо, на початку квітня Україна ввела санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони. Головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Данілов.