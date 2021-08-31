Заступник голови МЗС Єнін стане першим заступником міністра внутрішніх справ
Дипломат Євгеній Єнін, який із квітня 2020 року обіймав посаду заступника голови МЗС, перейде на роботу на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні, оприлюдненому Кабінетом міністрів.
"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - зазначається у його тексті.Хто такий Євгеній Єнін
Євген Єнін працює у дипломатичній системі з 2005 року. Він працював у посольствах у Молдові (2005-2010 роки, спеціалізувався на питаннях придністровського конфлікту) та в Італії (2012-2016 роки, останні два роки був радником-посланником, фактично другою людиною у посольстві).
У червні 2016 року Єнін був призначений заступником генпрокурора Ігоря Луценка та курував міжнародні питання у Генеральній прокуратурі.
У квітні 2020 року дипломат був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. У МЗС Єнін курував справи щодо збитих рейсів MH17 у небі над окупованою Донеччиною і PS752 в Ірані, а також щодо юридичного переслідування Російської Федерації в міжнародних судах.
Єнін нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Володіє англійською, італійською та румунською мовами.
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За матеріалами UA: Суспільне Новини.