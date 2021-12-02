Заступник міністра закордонних справ Божок подав у відставку

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок подав у відставку.

Про це він повідомив у твіттері в четвер, 2 грудня.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю", - написав Божок.

Нагадаємо, що у 2020 році Божок отримав підозру за ст. 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади) в кримінальній справі проти Петра Порошенка.

Колишнього президента підозрювали в тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання "явно злочинного наказу" він схилив Божка - тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки України - до перевищення ним влади і службових повноважень, а саме - призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.

У січні 2021 року через суд Божок добився скасування підозри.

Єгор Божок був заступником міністра закордонних справ з березня 2019 року. Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

На дипломатичній службі України перебував з 2002 року. Заматеріаоами LB.ua