Заступника голови Меджлісу Джелялова поставили в російському СІЗО на облік як "схильного до тероризму" - адвокат

Затриманого в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова у слідчому ізоляторі поставили на облік як "схильного до вчинення терористичних та екстремістських злочинів". Про це повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.

"Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що його поставлено на профоблік як особу, схильну до вчинення терористичних та екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття, як презумпція невинуватості. Звісно ж, усі такі незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати", - написав Полозов.

За словами адвоката, Джелялов має добрий вигляд і не скаржиться на здоров'я. Окупанти утримують його у двомісній камері в так званому спецблоці, де обмежена взаємодія не тільки з зовнішнім світом, а й з іншими ув'язненими. Його єдиний співкамерник - фігурант справи про релігійну організацію "Свідки Єгови", яку заборонили в Росії та в анексованому Криму.

Джелялов розповів також, що тюремні лікарі оглянули його і зробили щеплення проти віспи та гепатиту, пояснивши це тим, що в установі "багато всякої зарази і необхідно себе убезпечити".

Як стало відомо сьогодні, у РФ на облік як "схильних до нападу на співробітників виправної установи" поставили кримських татар, фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", які відбувають ув'язнення в колонії No16 у Салаваті (Башкортостан, РФ). Їм пояснили, що виконують розпорядження керівництва УФСІН, яке після вбивства в Курганській колонії вирішило ставити на профілактичний облік усіх засуджених за ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у ній).

Профоблік може бути підставою для переведення ув'язненого в СУТ (суворі умови тримання) або єдине приміщення камерного типу. Таких засуджених конвоюють із посиленою охороною, їх позбавляють шансів на дострокове звільнення і пом'якшення умов відбування покарання, пояснювали у "Кримській солідарності".

***Російські силовики 3 вересня затримали жителя Сімферополя, кримського татарина Ельдара Одаманова. Обшук відбувся у справі про нібито вибух на газопроводі в селі Перевальне. Уночі 4 вересня затримали братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова.

Уранці 4 вересня російські силовики прийшли з обшуком до Джелялова, після чого його вивезли.

Того самого дня до будівлі ФСБ у Сімферополі прийшли протестувати кримські татари. Силовики затримали там, за різними даними, від 40 до понад 50 осіб. Пізніше їх відпустили.

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальне провадження про викрадення людей і порушення недоторканності житла. Також у зв'язку із затриманням Джелялова та інших кримських татар було відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нові затримання на окупованому півострові пов'язані з початком роботи Кримської платформи. У МЗС України заявили, що окупанти переслідують кримських татар за підтримку Кримської платформи.

6 вересня підконтрольний окупантам "Київський районний суд" Сімферополя на два місяці заарештував Джелялова. По два місяці арешту дістали також брати Ахтемови. Їхні родичі Ескендер і Арсен Ахтемови дістали 10 і 15 діб адмінарешту. Захист Джелялова оскаржив арешт.

10 вересня Джелялову висунули обвинувачення у вчиненні диверсії. За матеріалами Гордон.