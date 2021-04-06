Затриманий на хабарі брат голови ОАСК Вовка заявив про роботу у зовнішній розвідці, - Бутусов

Рідний брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрій Зонтов, якого НАБУ затримало на хабарі в 100 тисяч доларів, заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки

Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook, повідомляє Depo.ua.

"Як відомо, рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани, з якою він одружився у 1999 році. А брат залишився Зонтовим, і теж був тісно пов'язаний з правосуддям - він працював адвокатом", - розповів він.

За даними джерел "Цензор.нет", Вовк організував глибоко законспіровану систему отримання хабарів. Працювали тільки зі зрозумілими і відомими людьми, і тільки на великі суми. Сам Павло Вовк особисто не бере участі в передачі грошей.

Водночас, за його словами, Вовк неодноразово зривав операції НАБУ щодо документування його хабарів.

"Цього разу спрацювала жадібність - справа мала слухатися в ОАСК завтра, терміновість була виправдана ситуацією. І добре знаючи наші правоохоронні органи, Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 000 доларів через ланцюжок посередників, яку, здавалося, було неможливо відстежити. Уявіть собі, адже 100 тисяч можна було в процесі передачі і десь втратити. Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при цьому знайшло спосіб знайти свої гроші і встановити передачу Зонтову", - пише журналіст.

За його словами, Юрій Зонтов зберігає адвокатське свідоцтво, і отриманий хабар повіз на зберігання на квартиру з обладнаним адвокатським офісом.

"Завдяки роботі в розвідці, Зонтов мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в країни, в яких сім'ї так зручно зберігати крадене в Україні", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше низка Telegram-каналів та ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало на хабарі в $100 тис. брата скандального очільника ОАСК Павла Вовка та завітало з обшуками до приміщення суду.

Журналіст Олег Новіков уточнив, що йдеться нібито про адвоката Юрія Зонтова, який є рідним братом Вовка.

Прокоментував обшуки в ОАСК і сам Вовк. За його словами, чинна влада займається провокаціями й порожніми звинуваченнями. Він зауважив також, що чекає на "новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію".

Згодом у НАБУ підтвердили викриття на хабарі двох адвокатів та обшуки в ОАСК.