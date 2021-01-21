Завершення війни на Донбасі - це пріоритет

Учора міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка відвідала Україну з першим візитом як дієва голова ОБСЄ, спільно з главою МЗС України Дмитром Кулебою побувала на Донбасі.

"Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ)", - написав у Твіттері Дмитро Кулеба. Раніше він повідомив про намір спільно з Анн Лінде відвідати КПВВ "Золоте", щоб ознайомитися з ситуацією і проблемами, які потребують розв'язання.

"Місія ОБСЄ продовжить моніторинг поточної ситуації та робитиме про це звіти. Крім того, сприятиме налагодженню діалогу, але сторони мають неухильно дотримуватися взятих на себе зобов'язань", - сказала вона, йдеться на сайті Донецької обласної держадміністрації.

Аналізуючи обставини, що склалася на лінії розмежування, т. в. о.командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак зазначив, що вона в цілому контрольована. Але з наближенням зустрічей на високому політичному рівні або засідань Тристоронньої контактної групи кількість обстрілів збільшується. Крім того, Віктор Ганущак запевнив, що всі контрольно- пропускні пункти на Донеччині та Луганщині готові здійснювати пропускні операції, але окупаційна влада тимчасово не контрольованої території всіляко перешкоджає нормальному пропуску громадян через свої пункти.

А напередодні зустріч з Анн Лінде провів Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що співпраця з ОБСЄ є дуже важливою для України та українців і подякував за позицію стосовно того, що завершення війни на Донбасі дійсно є пріоритетом. Володимир Зеленський наголосив, що також необхідно активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму. Саме з цією метою Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою "Кримська платформа". Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру, повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Президент наголосив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. Однак з іншого боку відкрито лише один КПВВ, а решту пунктів, збудованих Україною з гуманітарною метою, які мають надавати комфортні послуги людям, на окупованій території не відкривають. Також гальмується процес взаємного повернення утримуваних осіб, блокуються доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих та робота місії ОБСЄ на окупованій території, розмінування і процес розведення військ на нових ділянках.

Водночас глава держави зазначив, що в частині сталого припинення вогню на Донбасі є просування вперед, і понад шість місяців діє режим тиші. Хоча іноді він провокаційно порушується з боку бойовиків, та все ж завдяки заходам, що тривають з 27 липня 2020 року, вдалося в рази зменшити кількість загиблих військових і цивільних, повідомляє пресслужба.

Співрозмовники обговорили питання, пов'язані з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Володимир Зеленський поінформував дієву голову ОБСЄ про очікування України від роботи СММ ОБСЄ. Наголошено на необхідності посилення організаційної спроможності місії, її технічного потенціалу та фінансового забезпечення. За матеріалами Голос України.