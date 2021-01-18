Заява ОРДЛО про передачу утримуваних осіб Медведчуку - це три сигнали для Зеленського, - Чаплига

Заява самопроголошених ЛДНР, що вони відпустять групу утримуваних осіб - це відразу три (!!!) сигнали, написав у Facebook політичний активіст і експерт Михайло Чаплига.

"Перший сигнал - особисто Зеленському. ЛДНР дуже і дуже прозоро натякнули, що не розуміють, про що розмовляти з представниками України в ТКГ (Кравчук і "зграя товаришів"), яких призначив Зеленський. Не довіряють і не хочуть мати з ними справи. Ось Кравчук і збудився! Каже, не пам'ятаю прикладів, коли "ця невизнана юридична особа передавала б громадян держави певній фізичній особі", - повідомив експерт.

"Еее, ні, ми пробачимо йому склероз, але нагадаємо! Була справа, була! Червень 2019! ЛДНР добровільно віддали Медведчуку чотирьох осіб. Тобто прецедент вже був. Вчіть матчастину! Як колись вчив історію КПРС! Назубок!" - додав він.

За словами Чаплиги, другий сигнал адресований офіційному Києву в цілому - ОРДЛО показують, що готові домовлятися, але з головою політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.

"Сигнал № 2-офіційному Києву в цілому. Відкриваємо "Мінські угоди"! Одномоментне звільнення утримуваних осіб - це пункт № 6. "Самопроголошені" відпускають полонених, тобто показують, що готові домовлятися. Тільки не з Кравчуком. А з ким? Дивіться, полонених віддають Медведчуку - значить, вони з ним пов'язують виконання "Мінських" і мир на Донбасі. Тому, що йому вірять і готові з ним домовлятися. Чому він?" - зазначив експерт.

Чаплига пояснив, що бажання ОРДЛО домовлятися саме з Медведчуком є логічним.

"Логічно бажання домовлятися про виконання "Мінських угод" з людиною, яка є автором мирного плану на основі "Мінських угод". Та й 1000 чоловік, яких він звільнив - це аргумент! Але ж у нього є ще "Міжпарламентський діалог" - і з його допомогою Донецьк з Луганськом можуть отримати прямий вихід на депутатів Франції, Німеччини, України та Росії!" - аргументував політичний активіст.

Третій сигнал, на думку Чаплиги, спрямований країнам "нормандського формату" - Україні, Росії, Франції, Німеччині.

"Третій сигнал - "по секрету всьому світу" і учасникам" нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Якщо самопроголошені демонструють, що готові виконувати "Мінські угоди" - тоді питання до Зеленського. А ви будете відпускати утримуваних осіб? А виконувати "Мінські угоди"? Хід за вами! І час пішов", - попередив політичний активіст.

"Чи знову будемо чекати, поки "вашингтонський обком" розповість всім як жити? "Мамо, нас лікують не ті лікарі..." - процитував Михайло Чаплига слова з відомої пісні.

За матеріалами 112.ua