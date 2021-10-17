Заява РНБО про помилково занесених до санкційного списку "злодіїв у законі" не відповідає дійсності - Тракало

Міністерство внутрішніх справ нікого не "зараховувало" у криміналітет помилково, як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, а правки санкційного списку були косметичними. Про це повідомив у коментарі "Українській правді" Ярослав Тракало - ексзаступник директора департаменту комунікації МВС, який працював у міністерстві за Арсена Авакова.

15 жовтня секретар Ради нацбезпеки і оборони повідомив, що у санкційному списку "злодіїв у законі" щодо 108 осіб було допущено помилки. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив 16 жовтня, що порушення допустили співробітники Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Аваков.

Данілов у коментарі hromadske уточнював, що йшлося саме про неправильне написання прізвищ. Але він також додав, що серед більше ніж 650 осіб був один, який опинився в переліку випадково. Санкції проти нього вже зняли. Хто це та чому його занесли до списку, Данілов не повідомив.

Тракало в коментарі "Українській правді" заявив, що інформація про те, що у список кримінальних авторитетів, проти яких запровадили санкції, потрапила не та людина, не відповідає дійсності. Тракало повідомив, що 15 жовтня РНБО на засіданні лише внесла правки в латинську транслітерацію прізвищ, а також у дати народження.

"Наприклад, No1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor у нинішньому варіанті виправлений на Esin Egor (змінилися перша буква імені та прізвища в англійській транслітерації). Або No3 Лисенко Сергій - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (додалася у прізвищі остання ще одна англійська літера i)", - пояснила "Українська правда".

Тракало додав, що у "злодіїв у законі" часто є не один паспорт і відрізнятися документи можуть на одну букву у прізвищі або цифру в даті народження.

"У зв'язку із цим варто зазначити, що всі проєкти рішень на засідання РНБО готуються апаратом РНБО. Після цього подані матеріали затверджує секретар Ради Нацбезпеки. Він же перед внесенням на розгляд погоджує їх із президентом. І тільки після проходження усіх цих "формальностей", а насправді складних і відповідальних етапів державної роботи кожного члена Ради нацбезпеки і оборони, куди, до слова, входять не якісь статисти, а генеральний прокурор, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, міністр оборони тощо, проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО. До речі, після затвердження на засіданні рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент", - нагадав експредставник МВС.

На засіданні 14 травня РНБО вирішила застосувати персональні санкції проти 557 відомих у світі "злодіїв у законі" та 111 кримінальних авторитетів. Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО указом від 21 травня.

Згідно з додатками до указу, у двох санкційних списках - 674 фізичні особи та 138 юридичних. Серед них - ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник, "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, а також Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодарі, Сергій Олійник та інші особи, яких ЗМІ називали "злодіями у законі".

4 червня Данілов сказав, що в Україні не залишилося "злодіїв у законі", а зі 111 кримінальних авторитетів, які потрапили під санкції РНБО, залишалося лише 42.

18 червня РНБО ввела санкції ще проти 12 осіб, які мають статус кримінальних авторитетів і лідерів злочинних угруповань. За матеріалами Гордон.