Зе-команда порушує баланс сил - Голобуцький про відставку Авакова

Заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про відставку на практиці нікого ні до чого не зобов'язує, про це у Фейсбуці пише політтхенолог Олексій Голобуцький.

"Для початку нехай цю відставку спершу проголосують у ВР. До успішного голосування це не більше як чергові інтриги", - відзначив експерт.

Хоча, говорить він, сам факт озвучення ймовірної відставки вже є ознакою не надто добрих процесів.

"Значить, Зекоманда конкретно порушує баланс сил, що склався у владі. Однак бажання отримати більше впливу і більше контролю може призвести не просто до порушення балансу, а до того, що вся ця система перекинеться і човен влади піде на дно. А загалом цікаво. Це Зекоманда так захотіла поставити власного міністра МВС, бо дійсно намічаються дострокові парламентські вибори?" - відзначив Голобуцький. За матеріалами ukrainiansworld.com