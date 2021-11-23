Президент Володимир Зеленський 1 грудня виступить із посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Інтерфакс-Україна.

"Традиційне послання президента відбудеться 1 грудня", - зазначив Никифоров.

Незадовго до цього голова фракції "Голос" Ярослав Железняк опублікував у своєму Telegram-каналі відповідне звернення Зеленського до голови парламенту Руслана Стефанчука.

Згідно з Конституцією України, президент щороку звертається до Верховної Ради із посланням.

Минулого року Володимир Зеленський із щорічним посланням виступав у Верховній Раді 20 жовтня.

Зокрема, Зеленський закликав українців дотримуватись заходів щодо захисту від коронавірусу, акцентував на створенні "Кримської платформи" та стратегії розвитку економіки окупованого Донбасу, а також на розвитку Збройних сил. За матерiалами Інтерфакс-Україна, ZN.UA