Зеленський 6-7 липня відвідає Вільнюс для участі у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литовську Республіку для участі у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі.

Як повідомляє Офіс президента України, під час візиту також заплановано проведення переговорів Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Крім того, в рамках візиту Володимир Зеленський на запрошення президента Литовської Республіки візьме участь в урочистих заходах із нагоди Дня державності Литви", - йдеться в повідомленні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.