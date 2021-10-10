Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на другий термін

Дочка вмовляє Володимира Зеленського не йти на другий президентський термін, але глава держави прийме рішення залежно від того, чи виконає він свої обіцянки.

Про це Зеленський сказав у коментарі програмі "Світське життя", передає Укрінформ.

"Донька порушує цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього", - сказав Президент.

Він також розповів, що його донька наступного року вступатиме до вишу в Україні.

"Це моє бажання, і в нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто, тому що, якби вона навчалася за кордоном, вона б могла навчатися без охорони", - пояснив Зеленський.

Глава держави додав, що його донька хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою. Однак, за його словами, вона ще може передумати.

Як повідомлялося, 3 жовтня на пресконференції у Трускавці, Володимир Зеленський заявив, що не вирішив, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

"Я нічого не вирішив щодо другого терміну", - сказав Президент. Він зазначив, що на зустрічі із членами партії "Слуга народу" говорив про те, що нині влада виконала 30-35% від того, що прописано у програмі. А вже половина його президентської каденції минула, тому треба якісно працювати.