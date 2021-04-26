Зеленський доручив Єрмаку організувати його зустріч з президентом РФ

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив голові ОПУ Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним, передає "Інтерфакс-Україна". Зеленському здається, що така зустріч відбудеться.

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував і це чули - зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни й місце, де ми можемо зустрітися", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про те, що хоче провести власну двосторонню зустріч з Путіним, додавши, що "нас хвилює не місце проведення, а зміст".

Президент України Володимир Зеленський публічно запропонував президенту РФ Владіміру Путіну зустрітися в Донецькій або Луганській областях. У відеозверненні, поширеному 20 квітня, Зеленський розповів, що на переговорах політичних радників лідерів нормандської четвірки Росія відмовилася від спільної заяви про прихильність до режиму тиші в Донбасі. Водночас пролунала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, "щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію".

Зеленський також підкреслив, що Україна готова до війни, але продовжить боротися за мир всіма доступними дипломатичними засобами.

У Кремлі тримали паузу кілька діб, посилаючись на зайнятість Путіна. 22 квітня, російський лідер заявив, що готовий зустрітись, але у Москві, й після того, як Зеленський проведе переговори з ватажками підконтрольних Росії угруповань "Л-ДНР". Що для України, яка відмовляється від прямих переговорів з терористами, неприйнятно. По матерiалами Інтерфакс-Україна, ZN.ua