Зеленський доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський після інциденту з літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення має підготувати уряд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з членами Кабінету міністрів.

Повідомляється, що Зеленський провів нараду, на якій були прем'єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші. Учасники обговорили події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь та закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і до нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія заборонила своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю.

Першою європейською компанією, яка оголосила про такі заходи, стала Литва.

Літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, екстрено посадили 23 травня, коли він пролітав над Білоруссю. Причиною стало нібито повідомлення про бомбу на борту, але вже відомо, що ВПС Білорусі підіймали винищувач в повітря і погрожували збити цивільний борт.

В результаті був затриманий засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і ще кілька людей, які летіли цим літаком. Йому інкримінують організацію масових заворушень, за що загрожує до 15 років в'язниці. За матеріалами РБК-Україна