Зеленський досі має найвищий рейтинг з-поміж кандидатів у президенти - опитування

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільшу підтримку громадян як в першому, так і в другому турах отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)", - йдеться в результатах.

Мають намір проголосувати за лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка відповідно 13,5% і 20% опитаних, за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - відповідно 13% і 17%, за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - відповідно 8% і 10%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - відповідно 5% і 6%.

Решта кандидатів мають підтримку менш як 5%.

У випадку, якби кандидатом від партії "Опозиційна платформа - за життя" замість Юрія Бойка був Віктор Медведчук, голоси розподілилися б таким чином: Зеленський отримав би 19% голосів серед усіх опитаних або 28% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме), Порошенко - відповідно 13,5% і 20%, Тимошенко - відповідно 8% і 10,5%, Медведчук - відповідно 6% і 8%, Смешко - відповідно 5% і 7%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, та спікер ВР Дмитро Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

За матеріалами УНІАН.