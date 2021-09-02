Зеленський - главі Apple: Ми зацікавлені в розширенні присутності компанії в Україні

Україна зацікавлена в розширенні присутності в країні компанії Apple. Про це президент Володимир Зеленський сказав керівнику компанії Тіму Куку під час зустрічі, повідомив Зеленський у Twitter.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав президент.

Ціна акцій Apple за підсумками біржової сесії 31 серпня досягла історичного максимуму в $153,41. Таким чином, капіталізація техногіганта становить $2,53 трлн, і Apple має всі шанси, щоб стати першою компанією у світі, що досягла ринкової вартості в $3 трлн. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.