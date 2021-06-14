Зеленський хоче почути "так" чи "ні" від Байдена щодо ПДЧ в НАТО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України

У спільному інтерв'ю агентству Reuters, Associated Press і Agence France-Press Зеленський заявив, що отримав запевнення, що Байден не використовуватиме Україну як інструмент ведення переговорів на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня.

Він закликав США надати економічну підтримку Україні, повідомляє Reuters.

«Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ, я справді хотів би отримати (від Байдена) конкретну інформацію - так чи ні", - сказав Зеленський, маючи на увазі План дій щодо членства, надані країнам-кандидатам, до яких Україна давно прагнула. «Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України».

Зеленський закликав членів НАТО прискорити вступ України в альянс після протистояння з Росією в цьому році, в результаті якого Росія розмістила додаткові війська і військову техніку біля кордонів України.

Зеленський сказав, що велика частина російських військ ще не виведена, і що Росія затягує з організацією зустрічі з Путіним з незрозумілої причини.

Байден і Зеленський розмовляли телефоном минулого тижня перед самітом Байдена з Путіним в Женеві в середу.

«Він (Байден) сказав: "Я ніколи не буду торгувати ... інтересами України"», - сказав Зеленський.