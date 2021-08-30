Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Волкер

Посилення безпеки України має стати ключовою темою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Дом" висловив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що в України є розумні очікування від зустрічі, що діалог повинен стосуватися безпеки країни. З урахуванням російської агресії, окупації територій, нарощування військової потужності РФ поблизу українських кордонів, загрози поглинання Білорусі Росією. Плюс масштабні російські військові навчання "Захід-2021", які пройдуть в Білорусі з 10 по 16 вересня.

"Тому я думаю, що Україна має всі об'єктивні підстави вважати, що США просто зобов'язані обговорювати проблеми безпеки України", - сказав Волкер.

США своєю чергою очікують від України продовження боротьби з корупцією, реформи судової системи та інших реформ.

"Думаю, уряд України також погодиться з цим, але це не альтернатива розв'язання питань безпеки. Все повинно бути. І я сподіваюся, що два наших лідери зможуть обговорити ці проблеми та досягти повного взаєморозуміння", - підсумував дипломат.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський вилетів до США. 3

1 серпня розпочинається його офіційний візит до Вашингтона.

1 вересня Зеленський проведе перемовини з президентом США Джо Байденом.