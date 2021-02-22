Зеленський і Данілов обговорили виконання санкційних рішень РНБО

Президент Володимир Зеленський обговорив із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим наступні кроки щодо виконання нещодавніх рішень РНБО та плани на найближчий час.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони. Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони", - розповіли в ОП.

Також зазначається, що Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.