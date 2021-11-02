Зеленський і держсекретар США обговорили загострення ситуації на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на полях екологічного саміту в Глазго зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"На зустрічі з Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України й США, викликів в енергетиці", - розповів Зеленський.

Як зазначив після зустрічі глава держави, США непохитно підтримують територіальну цілісність України та вітають прогрес у реформах.

Напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом

"Під час розмови з президентом США в Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив він у Twitter.

А до цього Зеленський обговорював ситуацію на Донбасі з Ангелою Меркель, яка поки що виконує обов'язки канцлера Німеччини.