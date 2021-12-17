Зеленський і Джонсон скоординували кроки щодо деескалації навколо України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили питання енергобезпеки та скоординували кроки щодо деескалації навколо України.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Твіттері.

«Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі», - наголосив Зеленський.

Він додав, що цінує тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

23 вересня Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Нью-Йорку обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном двосторонню співпрацю у низці сфер.