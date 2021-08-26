Зеленський і Емір Катару обговорили співпрацю з метою евакуації громадян з Афганістану

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані обговорили співпрацю з метою евакуації громадян з Афганістану.

Як повідомляє Офіс президента України, сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану.

Крім того, лідери розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств в аграрній та промисловій сферах і нарощування військово-технічного співробітництва.

"Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки", - зазначив Зеленський, запропонувавши активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності і наголосив важливість розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення президента відвідати Україну з офіційним візитом. За матеріалами Інтерфакс-Україна.