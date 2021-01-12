Зеленський і ОП не реагуватимуть на санкції США проти депутата "Слуги народу" - радник

Радник президента вважає, що відреагувати має керівництво фракції в Раді

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не мають наміру реагувати на введення Сполученими Штатами санкцій проти члена партії "Слуга народу", представника монобільшості в парламенті Олександра Дубінського.

Про це заявив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк, передає "Радіо Свобода".

За його словами, на цю подію повинна відреагувати фракція "Слуги народу" в Раді.

"А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно" , - підкреслив Подоляк.

Водночас у фракції "Слуга народу" заявили, що ще не обговорювали санкції, які США запровадили проти народного депутата Олександра Дубінського, оскільки не можуть зібратися через локдаун.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема й нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

З 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ публікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США. Після цього в США назвали нардепа Деркача російським агентом.

Сам Деркач в списку санкцій ще з 2020-го. За матеріалами Сегодня.ua