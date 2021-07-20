Зеленський і Санду в Батумі домовилися прискорити будівництво мосту через Дністер

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду в Грузії обговорив будівництво прикордонного переходу через Дністер

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, інформує "ДС".

"Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно- транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проєкту в цій сфері - будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць", - йдеться у повідомленні.

Крім цього Зеленський і Санду обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів.

Зеленський також підтвердив своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті "Кримської платформи", а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

У січні Банкова повідомляла, що Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який має стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом.

Президенти України, Грузії і Молдови Володимир Зеленський, Саломе Зурабішвілі та Майя Санду узгодили декларацію за підсумками саміту "Асоційованого тріо", який відбувся в грузинському Батумі