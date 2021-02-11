Зеленський із послами G7 прибув на Донбас

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Донецької області.

Разом із главою держави на Донбас вирушили посли країн Великої сімки - Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Швеції та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, представники іноземних держав хочуть пересвідчитись, що Україна виконує всі зобов'язання переговорного процесу.

На передовій президент України разом із послами Великої сімки ознайомиться із ситуацією й поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Доба на Донбасі

Сім порушень режиму припинення вогню зафіксовано протягом доби на Донбасі. Поблизу населеного пункту Піски 10 лютого снайпер російсько-окупаційних військ поранив українського військового, його стан задовільний.

Крім цього, ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік населених пунктів Водяне та Південне. У районі міста Золоте бойовики скинули осколкову гранату та застосували безпілотник. Українські воїни також відкривали вогонь у відповідь. За матеріалами ICTV Факти