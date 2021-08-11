Зеленський - лідер президентського рейтингу. Другий - Порошенко - опитування

Президент України Володимир Зеленський лідирує у президентському рейтингу. Про це свідчать опубліковані 11 серпня результати опитування, проведеного соціологічною компанією New Image Marketing Group на замовлення Українського інституту майбутнього.

Якби вибори глави держави відбулися найближчої неділі, Зеленського підтримало б 29,7% українців, які мають намір голосувати й визначилися з вибором.

Друге місце посідає п'ятий президент України, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко - його готово підтримати 16,2% респондентів.

Далі йдуть нардепка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,2%) і співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко (10,3%).

Понад 5% також набирають ексголова СБУ, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6,7%), колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (5,6%) та лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв (5,5%).

Рейтинг інших політиків менше ніж 5%.

Опитування проводили з 18 липня до 1 серпня серед громадян віком від 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Усього опитано 5000 респондентів методом "обличчям до обличчя" з використанням планшета. Статистична похибка для вибіркової сукупності загалом з імовірністю 0,95 без урахування дизайн- ефекту не перевищує 1,41%.

Наступні вибори президента мають відбутися в Україні 2024 року. За матеріалами Гордон.