Зеленський лідирує у президентському рейтингу, за ним йде Порошенко - соцопитування КМІС

Чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 19,8% українців, упевнених у своєму виборі, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня.

Серед тих, хто визначився з вибором, 15,7% проголосували б за лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка, 11,8% - за лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 11,0% - за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка.

8,9% тих, хто визначився, підтримали б лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 7,5% - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктора Медведчука, 5,8% - екс-прем'єра, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана.

4,2% підтримали б блогера Анатолія Шарія, 3,4% - екс-прем'єра Арсенія Яценюка, 2,5% шоумена Сергія Притулу, 2,1% - лідера Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока. Підтримка інших кандидатів - нижче 1%.

Із загальної кількості респондентів 19,2% також заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, 9,4% - не визначились із вибором, 1,4% мають намір зіпсувати бюлетень, а 2,5% відмовилися відповідати.

Респондентам моделювалися дві пари другого туру президентських виборів, до якого могли вийти Зеленський і Порошенко, або Порошенко та Бойко.

У парі Зеленський і Порошенко 30,6% всіх респондентів підтримали б Зеленського, а Порошенку віддали б свій голос 24,9% респондентів, а серед тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% - Порошенка. Різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня однозначно набирає більше Зеленський.

У парі Бойко та Порошенко 33,9% всіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% - за Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% проголосували б за Бойка, 47% - за Порошенка. Однак така різниця між кандидатами перебуває в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1005 респондентів, що мешкають в усіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення віком 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн- ефекту) не перевищує: 3,1% - для показників, близьких до 50%, 2,7% - для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За матеріалами Інтерфакс-Україна.