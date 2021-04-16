Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання "Нормандської четвірки"

Триває робота над підготовкою наступної зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату (Україна, Франція, Німеччина та Росія), політичні радники керівників чотирьох держав 19 квітня працюватимуть над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Вважаю, що ми наближаємося до наступного засідання "Нормандської четвірки". Вважаю, що воно можливе. 19 квітня буде засідання радників "Нормандської четвірки". Буде обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери, зроблені французькою та німецькою стороною. Будуть доповнення від України. Ці кластери розглядаються також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів: з чим згодні, з чим не згодні", - заявив Глава Української держави за результатами зустрічі в Парижі з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка брала участь у ній у форматі відеозв'язку, передає пресслужба Офісу Президента.

Володимир Зеленський зауважив, що кластери - це кроки з виконання Мінських домовленостей, і політичні радники узгоджуватимуть позиції щодо них.

Президент зазначив, що сьогодні обговорив з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель безпекову ситуацію на сході України, режим припинення вогню, який діяв з кінця липня 2020 року, і завдяки якому скоротилася кількість летальних випадків на лінії розмежування.

"Але, на жаль, з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою територією України, збільшення кількості пострілів. Про всі ці випадки я детально розповів пану Макрону, а потім пані Меркель, ми з ними говорили про це. Ми бачимо загострення ситуації. Тільки цього року загинуло близько 30 українських військових. Більшість із них загинули не через випадкові постріли, про що говорять бойовики чи представники російської влади. Більшість із цих убивств відбулися через прицільний снайперський вогонь. Всі ці докази, відео, фото є, вони передані українською стороною, згідно з домовленостями, до ОБСЄ", - розповів Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що обговорив з французьким колегою виконання домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року в Парижі.

"Наша сторона виконує все, крок за кроком. Ми - люди слова. Ми домовилися відкрити КПВВ - ми відкрили всі КПВВ для гуманітарної допомоги цивільним людям на контрольованій українською владою території Донбасу чи на тимчасово окупованій території для їх пересування", - сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Росія й ті, хто контролює окуповані території, не виконали домовленостей, зокрема не відкрили КПВВ зі свого боку та не пропускають людей.

Також, за словами Президента України, заблоковано процес взаємного звільнення утримуваних осіб.

"Друга частина обміну - "всіх на всіх" - ми передали списки ОБСЄ. Я про це сказав пану Макрону й пані Меркель. З боку Росії і з боку сепаратистів списки ОБСЄ не передали", - зазначив він.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що після засідання політичних радників лідерів Нормандського формату на Донбасі буде відновлено режим сталого та всеосяжного припинення вогню.

"Режим припинення вогню спочатку діяв. Зараз чекаємо після засідання радників на відновлення. Це стан тих речей, які були виконані", - підсумував Володимир Зеленський.

Повідомлялося також, що Президент України Володимир Зеленський запропонував французькому президентові Еммануелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу. За матеріалами "День".