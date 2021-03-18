Зеленський на завтра збирає РНБО
2021-03-18 20:24
Завтра, 19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.
Нагадаємо, що в Україні хочуть карати за порушення режиму самоізоляції та обсервації.
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити відповідний законопроєкт No4540.