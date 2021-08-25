Зеленський надав звання Герой України академіку Горбуліну

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України віцепрезиденту Національної академії наук України Володимиру Горбуліну. Про це повідомляється на сайті президента.

Указ про присвоєння найвищої державної нагороди Зеленський підписав 22 серпня 2021-го.

Звання Герой України Горбуліну присвоєно "за визначні особисті заслуги у розвитку української державності, зміцненні системи національної безпеки й оборони та багаторічну плідну наукову діяльність".

Також найвищу державну нагороду 24 серпня під час урочистостей на честь Дня незалежності в Києві отримали військовослужбовці Сергій Білоус та Максим Ридзанич (посмертно), полковник Євген Сидоренко, вчитель фізики Ілля Гельфгат і артист Назарій Яремчук (посмертно).

21 травня 2021-го Зеленський провів кадрові зміни в наглядовій раді Укроборонпрому - припинив повноваження Горбуліна як його глави.

Іншим указом Зеленський призначив нових членів до наглядової ради Укроборонпрому Тимофія Милованова, Олександра Носова, Ростислава Шурму. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.