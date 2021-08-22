Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський нагородив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель орденом Свободи на знак вдячності за багаторічну підтримку України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

У документі зазначено, що Меркель нагородили "за видатні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримці державного суверенітету і територіальної цілісності України".

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи. Але знайте, що в будь-якому разі, у будь-якому статусі й у будь- який час ви завжди є й будете бажаним гостем в Україні. Дякую", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Меркель.

Довідка: орден Свободи - найвищий орден України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства. Ця державна нагорода вручається за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

У серпні 2017 року орденом Свободи нагородили віцепрезидента США у 2009- 2017 роках Джозефа Байдена, президента Німеччини у 2012-2017 роках Йоахіма Вільгельма Гаука та президента Франції у 2012-2017 роках Франсуа Олланда.Що відомо 22 серпня канцлерка Німеччини Ангела Меркель разом з німецькою делегацією прибула з робочим візитом до України. Це її останній візит на посаді канцлерки.

Перед візитом до України канцлерка Німеччини відвідала Москву та провела переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, питання продовження договору щодо транзиту російського газу територією України.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його не пустили в аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Президент Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель під час дводенного робочого візиту до Німеччини.

Візит Зеленського до Німеччини відбувся на запрошення Меркель, з якою український лідер мав телефонну розмову 22 червня. Приводом для дзвінка Меркель стала річниця нападу нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. Тоді Зеленський запросив канцлерку відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи, а також заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності. За матеріалами UA: Суспільне Новини