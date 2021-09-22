Зеленський назвав найбільш вірогідну версію замаху на Шефіра

Президент Володимир Зеленський пов'язує замах на свого помічника Сергія Шефіра зі змінами в державі. На його думку, це одна з версій скоєння цього нападу

Про це він сказав телеканалу "Дім", передає "ДС".

"З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це свідчить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити, і навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок - його було вибрано правильно", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.

"Це свідчить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні з рук це йде. Тому, я вважаю це однією з імовірних версій події", - додав президент.

Шефір, коментуючи обстріл свого автомобіля, заявив, що мета замаху полягала в залякуванні вищого ешелону влади.