Зеленський назвав "Північний потік - 2" "найсерйознішим інструментом" для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Брюсселі 15 грудня, що газопровід "Північний потік - 2" є "найсерйознішим інструментом" для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Захід транслювали у Facebook Офісу президента України.

Глава держави зазначив, що щодо трубопроводу він розмовляв у середу з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

"І я вважаю, що це не санкції, а сильний крок, щоб це питання, а це питання безпеки у нашому випадку. Я навіть не говорю про енергетичну безпеку Європи тощо. Це, у принципі, найсерйозніший інструмент для розмови з РФ. І я вважаю, дуже справедливий інструмент, який сьогодні, у принципі, є в руках деяких політиків Європи, де канцлер Шольц відіграє активну, одну з важливих ролей. Я б завдяки такому інструменту, ми з ним говорили, міг би організувати зустріч із президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні того самого "Мінська" або інші кроки після закінчення воєнного конфлікту на сході нашої країни могли б бути вирішені", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Шольц "принаймні" вислухав пропозицію.

20 квітня 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Путін відповів за два дні і запропонував зустрітися в Москві. Глава Кремля заявив, що готовий до переговорів щодо двосторонніх відносин. Для "обговорення проблем Донбасу" керівництво України має зустрічатися з ватажками "ЛНР" та "ДНР", а "вже потім обговорювати їх із представниками третіх країн", сказав він.

21 травня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський не зустрічатиметься з Путіним, якщо на цій зустрічі не буде тем окупованих Криму та Донбасу.

Наразі організації прямих переговорів Зеленського та Путіна не ведуть, говорив 14 грудня Кулеба.

"Такі переговори були розпочаті, але зараз вони не знаходяться в активній фазі", - наголосив міністр. За матеріалами Гордон.