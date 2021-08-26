Зеленський назвав три своїх головних досягнення на посаді Президента

Президент Володимир Зеленський назвав серед трьох основних досягнень суб'єктивізацію України у світі, будівництво інфраструктури та сильну армію.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже мені складно, це ж треба якось хвалитися, тому що досягнення, і казати щось погане, це не комільфо. Я вважаю, що ми точно суб'єктивізуємось. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, не тільки всередині нашої країни, щоб рахувались з нашою думкою, щоб ми були суб'єктами, щоб ми були разом, щоб за нас не розв'язували питання", - зазначив Глава держави, відповідаючи на запитання щодо його досягнень на посаді Президента.

Також серед досягнень він назвав інфраструктуру.

"Я вважаю, що ганьба, якщо в тебе немає інфраструктури в країні", - наголосив Зеленський.

Президент висловив упевненість, що "Україна може бути вітриною європейською, тому що тут і історія, і пам'ять, і природа".

Третім досягненням Зеленський назвав те, що в Україні наразі "одна із найпотужніших армій у Європі".