Зеленський назвав ухвалення реформи Вищої ради правосуддя історичною подією для України

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення закону щодо судової реформи (законопроєкт No 5068), який дасть старт реальній судовій реформі в Україні. У впровадженні судової реформи в Україні врахували рекомендації експертів Венеційської комісії, які надали свій висновок щодо законопроєкту.

Про це у середу, 14 липня, повідомляє пресслужба президента України.

"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета - повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори. Голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.

Представництво Європейського Союзу в Україні також привітало ухвалення депутатами Верховної Ради законів, що стосуються діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Вищої ради правосуддя (ВРП). На думку диппредставництва це важливий день для української судової системи. Законопроєкт про Вищу раду правосуддя передбачає, що чинних членів ВРП та кандидатів на посаду перевірить на доброчесність новий орган - Етична рада. А закон про перезапуск ВККС передбачає, що Комісія може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було у проголосованій редакції), однак мінімум 6 із них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

За матеріалами ТСН.ua