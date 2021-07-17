Зеленський не побачив конкретних кроків США та Німеччини проти "Північного потоку - 2" - спікер президента України

Президент України Володимир Зеленський не побачив конкретних кроків Сполучених штатів та Німеччини щодо протидії загрозам від запуску газопроводу "Північний потік - 2". Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу 16 липня, його процитувала пресслужба Офісу президента України.

"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік - 2" як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною. Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули", - підкреслив Никифоров.

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель підписали спільну декларацію, в якій пообіцяли захищати "права і гідність усіх людей і протистояти несправедливості та нерівності всюди, де це станеться", нагадав спікер президента.

"Президент України сподівається, що саме так це й буде. І що найпотужніша країна світу та найпотужніша країна Європи залишаться вірними своїм деклараціям, своїм зобов'язанням і принципам. І вони не проміняють їх на якісь короткотривалі комерційні інтереси", - додав він. За матеріалами Гордон.