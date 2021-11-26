Зеленський не робить прогнозів стосовно включення США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський не дає прогнозів стосовно результатів переговорів про залучення США до переговорів "нормандського формату".

"Нормандський формат", Мінськ був єдиним (форматом - ІФ)... чи будуть результати... із залученням США - я вважаю, ми побачимо. Я не впливаю на деякі речі, на деякі зустрічі", - сказав він на пресмарафоні "30 запитань президенту України" у п'ятницю в Києві.

Зеленський зазначив, що є багато причин, "чому "Нормандія" не така актуальна, як вона була тоді".

"Одне ми розуміємо точно: буде у нас підтримка чи не буде, те, що ми маємо розраховувати на себе, і те, що в будь-якому разі - є деескалація, немає ескалації, є "Мінськ", не буде "Мінська" - у нас має бути дуже сильна армія. Ми маємо бути готові до захисту. І в цьому я впевнений", - додав він, зазначивши, що ті політичні сили, які закликають "йти війною", не думають про українську армію. За матеріалами Інтерфакс-Україна.