Зеленський не змінюватиме графік візиту у США через замах на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський не змінюватиме графік візиту до США у з‘язку з замахом на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Про це глава держави сказав журналістам у Нью-Йорку, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Зеленського, цей випадок засвідчив "перехід на інший рівень відносин тих чи інших груп з владою", і він обов’язково реагуватиме на це "на рівні законодавства, справедливо, у межах тих повноважень, які йому делеговані".

"На цей момент не вистачає деталей, хто був суб’єктом замаху. Хто об’єкт, зрозуміло. Але найголовніше - що всі живі, слава богу", - сказав Президент.

За словами глави держави, ще два роки тому він розумів, що таке можливо - "за кількістю дзвінків і погроз".

Він також наголосив, що залякати владу не вийде: "Це все виглядає як дитинство".

Глава держави також висловив сумнів, що замах пов’язаний із його перебуванням у Нью-Йорку.

Зеленський заявив, що не перериватиме візиту до Нью-Йорка у зв‘язку з цим інцидентом. Президент наголосив, що передусім представляє державу і не може зірвати зустріч з Борисом Джонсоном, прем’єр-міністром Великої Британії — «країни, яка нас сильно підтримує».

Він додав, що після повернення до Києва з усім докладно розбереться.

Як повідомлялося, у Київській області 22 вересня обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій зазнав поранень.

За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - замах на вбивство двох і більше осіб.

Поліція ввела у Київській області операцію “Перехоплення”.