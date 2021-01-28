Зеленський: Ніхто не думав про повернення Криму до мого приходу до влади

Ніхто нібито не думав про повернення Криму до приходу до влади президента Володимира Зеленського. Про це заявив сам Зеленський, передає пресслужба Офісу президента.

На нараді зокрема обговорювали запуск Кримської платформи, який запланований на 23 серпня 2021-го. Зеленський зазначив, що досі не було створено міжнародного майданчика щодо повернення Криму.

"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка відбулася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади", - заявив він.

Президент вважає, що Кримська платформа стане майданчиком, який згуртує міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

Партнерів і друзів України, а також лідерів інших держав запросять для участі в ній листами за підписом Зеленського, відзначили в ОП.

20 жовтня 2020-го у своєму посланні до Верховної Ради Зеленський заявив: "Ті, хто без бою "віддав" Крим, повинні нести відповідальність. Хочу, щоб усім було зрозуміло: питання не в помсті - питання в справедливості". За матеріалами LIGA.net