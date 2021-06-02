Зеленський обговорив із сенаторами США ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американськими сенаторами, які прибули до України з візитом, питання безпеки на сході України та концентрацію російських збройних сил біля українських кордонів та на окупованих територіях України.

"Детально обговорили з сенаторами ситуацію з безпекою на Донбасі та концентрацію сил РФ на окупованих територіях та біля кордону України. За допомогою відеовключення із зони проведення ООС вони могли з перших вуст почути про ситуацію на лінії зіткнення, щоб бути з нами в одному інфополі", - написав Зеленський у Twitter у середу.

Як повідомляється на сайті глави держави, під час зустрічі президент зазначив, що на тимчасово окупованих територіях і вздовж українського кордону наразі спостерігається концентрація російських військ. Також уздовж кордонів України та в окупованому Криму Росія збільшила кількість літаків та військової техніки.

"Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов'язань. Загалом відведено приблизно 10 тисяч військових", - сказав Зеленський.

Президент подякував сенаторам за двопартійну підтримку України, а також за допомогу в забезпеченні територіальної цілісності й суверенітету нашої держави. Він також наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо РФ, доки та не припинить агресивні дії.

"Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють - Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та погрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики", - зазначив глава держави.

Сенатор від Республіканської партії Джин Шахін зазначила, що завдяки наданій інформації сенатори чітко розуміють, що відбувається на Донбасі, вони також отримали дані про концентрацію російських військ біля кордонів України. "Ми маємо надіслати дуже сильний сигнал Росії, що вона має відвести всіх своїх військових від кордонів із Україною", - наголосила вона.

В Україні перебуває з візитом делегація сенаторів США, до якої входять сенатори-демократи Джин Шахін та Кріс Мерфі, а також сенатор-республіканець Роб Портман.