Зеленський обговорив із Штайнмаєром ситуацію на сході Україні, закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський обговорив із Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром безпекову ситуацію на сході Україні, процес реформ та законопроєкти про деолігархізацію.

Зустріч відбулася у рамках робочого візиту глави Української держави до ФРН, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Зеленський запевнив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на сході України.

Також президенти говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети.

"Прогрес України у здійсненні реформ та здобутки в захисті спільних європейських цінностей засвідчують готовність нашої держави до повноправного приєднання до європейської та євроатлантичної спільнот", - заявили в ОП.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема, у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Окремо глава держави розповів Федеральному президенту Німеччини про антиолігархічний законопроєкт. Було зазначено, зокрема, що реалізація положень цього документа разом із іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Зі свого боку, за даними ОП, Штайнмаєр сказав, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращити бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в нашу державу.

Зеленський також поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема, Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Водночас в ОП додали, що під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський у понеділок перебуває з робочим візитом у Берліні.

11 липня Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, а 12 липня - з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Увечері запланована зустріч Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель.