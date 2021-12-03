Зеленський обговорив із Трюдо безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це глава держави повідомив у Twitter.

Зеленський зазначив, що обговорив із Трюдо питання безпеки, COVID-19, можливості розширення зони вільної торгівлі та спрощення візового режиму між країнами.

"Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня - словами й діями", - написав Зеленський.

Він наголосив, що український народ "постійно відчував і відчуває щиру підтримку з боку дружньої Канади", пише пресцентр Офісу президента України (ОПУ).

"Це особливо важливо і помітно в останні вісім років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ",- сказав Зеленський, подякувавши Трюдо за послідовну та міцну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Обидва політики "погодилися з необхідністю розроблення механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти України", ідеться у повідомленні ОПУ.

Окрім того, Зеленський і Трюдо обговорили шляхи залучення Канади до діяльності Кримської платформи, а також питання притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака МАУ рейсу PS752. За матеріалами Гордон.