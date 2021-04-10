Зеленський обговорив з Ердоганом ескалацію конфлікту на Донбасі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що ситуацію на Донбасі потрібно вирішувати в мирнім шляхом.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Туреччину з робочим візитом.

"Ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб в рамках міжнародного законодавства… Ми бажаємо, щоб була знижена напруга на Донбасі, і в рамках виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир'я… Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - підкреслив турецький лідер.

Крім того, за результатом зустрічі відбулося підписання низки двосторонніх документів. Зокрема була підписана "Спільна декларація Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою". Згідно з якої лідери кран домилися:

- Активізувати співпрацю у сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.

- Підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, а також деокупацію Криму, міста Севастополя, територій в Донецькій і Луганській областей.

- Поліпшити умови життя кримських татар, які були змушені покинути Крим в результаті тимчасової окупації.

- Підтримувати мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі мінських домовленостей.

- Прискорити переговори щодо Угоди про вільну торгівлю та підтримки інвестицій. Заохочувати взаємний туризм між країнами.

Нагадаємо, Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонні переговори щодо ситуації на Донбасі.

Раніше, у Генштабі ЗСУ заявили, що повідомленнями про наступ ЗСУ на Донбасі Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Як повідомили у розвідці повідомили, що Росія поширює докази концентрації військ на кордоні України та погрожує ескалацією конфлікту на Донбасі.

За матеріалами Прямий канал.