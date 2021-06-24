Зеленський обговорив з Грибаускайте рух України на шляху до членства у ЄС та НАТО
Зеленський обговорив з Грибаускайте рух України на шляху до членства у ЄС та НАТО
Грибаускайте зауважила, що український народ - це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.
Президент України Владимир Зеленський й президент Литви Даля Грибаускайте
Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Далею Грибаускайте, Президентом Литви у 2009-2019 роках.
Про це повідомляє пресслужба голови держави.
Зеленський відзначив вагомий особистий внесок Далі Грибаускайте у розбудову та зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою.
Даля Грибаускайте зауважила, що український народ - це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.
Сторони також обговорили рух України на шляху до членства у Європейському Союзі та НАТО. Володимир Зеленський відзначив роль Далі Грибаускайте, за президентства якої Литва стала одним з найвідданіших прихильників просування України до набуття повноправного членства в цих організаціях.
Президент України поінформував співрозмовницю про складну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Він також ознайомив експрезидента Литви з основними завданнями ініціативи "Кримська платформа" та розповів про започаткований Україною саміт перших леді й джентльменів, що відбудеться в межах святкових заходів до 30-річчя незалежності України.
Литва планує надати додаткову допомогу на потреби Збройних Сил України. За матеріалами LB.ua