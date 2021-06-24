Зеленський обговорив з Грибаускайте рух України на шляху до членства у ЄС та НАТО

Грибаускайте зауважила, що український народ - це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.

Президент України Владимир Зеленський й президент Литви Даля Грибаускайте

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Далею Грибаускайте, Президентом Литви у 2009-2019 роках.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський відзначив вагомий особистий внесок Далі Грибаускайте у розбудову та зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою.

Даля Грибаускайте зауважила, що український народ - це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.

Сторони також обговорили рух України на шляху до членства у Європейському Союзі та НАТО. Володимир Зеленський відзначив роль Далі Грибаускайте, за президентства якої Литва стала одним з найвідданіших прихильників просування України до набуття повноправного членства в цих організаціях.

Президент України поінформував співрозмовницю про складну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Він також ознайомив експрезидента Литви з основними завданнями ініціативи "Кримська платформа" та розповів про започаткований Україною саміт перших леді й джентльменів, що відбудеться в межах святкових заходів до 30-річчя незалежності України.

Литва планує надати додаткову допомогу на потреби Збройних Сил України. За матеріалами LB.ua