Зеленський обговорив з Меркель та Мішелем концентрацію військ РФ біля кордонів України.

Президент Володимир Зеленський у телефонних розмовах обговорив концентрацію російських військ біля кордонів України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Офіс президента та канцелярія Меркель.

Зеленський та Меркель обговорили ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України.

Канцлер заявила, що підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і наголосила, що їхній підрив не залишиться без наслідків.

Зеленський і Меркель домовилися просувати зусилля у нормандському форматі щодо реалізації мінських домовленостей з мирного врегулювання конфлікту.

Вони також обмінялися думками щодо ситуації на кордонах між Білоруссю та Євросоюзом і Білоруссю та Україною.

Також сьогодні відбулася розмова Зеленського з президентом Євроради, під час якої сторони обговорили розвиток ситуації на сході України через концентрацію російських збройних сил уздовж українських кордонів.

Зеленський розповів Мішелю про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Президент Євроради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконання, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС.

З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України.

У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року".

21 листопада глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня. Він закликав США прямо зараз надати Україні додаткову військову допомогу.

22 листопада CNN повідомив, що США думають над наданням Україні додаткової військової допомоги та надсиланням військових радників. Однак у Білому домі та Пентагоні поки не можуть цього анонсувати.

У Путіна назвали "істерикою" повідомлення про можливе нове вторгнення Росії в Україну. Водночас у Кремлі не виключають якихось "провокацій". За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.